Atalanta, Gasperini: «È una vittoria che ci dà morale. Ventura ha un’occasione»

L’Atalanta torna alla vittoria, Gasperini ai microfoni di DAZN: «E’ una vittoria che ci dà morale dopo un periodo poco positivo»

Una boccata d’ossigeno, l’Atalanta può respirare, era ora. Gasperini tira un sospiro di sollievo, perchè finalmente dopo due mesi un nuovo raggio di sole bacia gli orobici. Dopo due sconfitte di fila, i bergamaschi riassaporano la gioia di una vittoria che mancava da due mesi, da quella prima giornata di campionato. L’Atalanta, affamata di gol, travolge 1-5 il Chievo fra le mura dello Stadio Bentegodi grazie alla tripletta di Ilicic e i gol di Gosens e de Roon.

Gasperini, intervenuto ai microfoni di DAZN, sorride e si scioglie in una battuta “Tanti gol, anche troppi, speriamo di tenerne qualcuno per le prossime (ride, ndr)“. L’allenatore bergamasco, continua, esorcizzando la frustrazione di un periodo poco positivo “È una vittoria che ci dà morale, eravamo un po’ scioccati da questo periodo di buone prestazioni ma senza risultati, questi tre punti per noi sono importanti. Questa era l’anomalia del nostro periodo, a inizio campionato segnavamo anche con continuità. La mancanza di Ilicic si è sentita molto, ma non era solo questo. Il suo recupero e quello di Barrow, con il nuovo ruolo di Gomez, possono aiutare tutti a crescere.”

Gasperini spende qualche parola anche per Giampaolo Ventura, al suo esordio sulla panchina del Chievo “Il campionato è molto lungo, per lui è un’occasione, dopo le vicissitudini con la Nazionale doveva assolutamente coglierla. Credo che abbia la possibilità di lottare con questa squadra, la classifica è corta e ci sono ancora tante partite“