Atalanta, Gasperini esulta: «Zapata il nostro acquisto più importante a gennaio»

Gian Piero Gasperini ha annunciato in conferenza stampa il recupero, quasi completo, di Duvan Zapata. Le sue parole

Nel corso della conferenza stampa di vigilia di Atalanta-Parma, Gian Piero Gasperini ha fatto il punto della situazione intorno al recupero di Duvan Zapata. Ecco le parole del tecnico orobico.

«A gennaio tutti cercheranno di rinforzarsi, il girone di ritorno è storicamente più difficile. Tutti migliorano il loro organico, per noi l’acquisto più importante sarà Duvan. La sua guarigione ci dà una spinta in più, ancora. È un bel pezzo per noi, ci darà ancora più forza»