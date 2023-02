Atalanta, Gasperini: «Loro mai pericolosi nel primo tempo, poi il secondo gol...»

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato dopo la sconfitta dei suoi contro il Lecce: le dichiarazioni

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Dazn dopo il ko con il Lecce.

SCONFITTA – «Abbiamo avuto diverse opportunità che non siamo riusciti a concretizzare, prendendo un gol da lontano e uno su angolo. È stata una partita nata male e che non siamo riusciti a ribaltare. Nel primo tempo non sono mai stati pericolosi ma andavano bene al contrastp, nel secondo abbiamo avuto più gamba e abbiamo spinto tanto, ma il secondo gol loro su calcio d’angolo ci ha impedito di rimontare».

COSA FARE ORA – «Si riparte, c’è una settimana di tempo. Sarà un altro tipo di gara la prossima, lavoreremo per farci trovare pronti per quando andremo a San Siro».