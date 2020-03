Atalanta, Gasperini: «Non giocherei mai a porte chiuse»

Rinvii Serie A, Gian Piero Gasperini boccia le partite a porte chiuse: ecco l’opinione del tecnico dell’Atalanta

Intervenuto ai microfoni di Radio Rai, Gian Piero Gasperini si è detto contrario alla possibilità di giocare le gare di Serie A a porte chiuse.

«Io a porte chiuse non giocherei mai, piuttosto ci giochiamo il campionato in 15 giorni mattino, pomeriggio e sera. Giocare a porte chiuse non ha senso, sia che giochiamo in casa che in trasferta, a prescindere dalle questioni economiche, poi sulle altre decisioni aspetto perché c’è qualcosa di più serio. Forse noi a Bergamo la stiamo vivendo più seriamente. Quando questo problema grosso sarà controllato, vedremo. A noi ci sembrava tutto bellissimo, poi si è spento tutto di colpo, non mi sento di fare polemica, qualunque decisione venga presa sembra sia sbagliata. Ma a porte chiuse no, mi rendo conto che il campionato possa essere falsato ma siamo di fronte ad una questione di forza maggiore».