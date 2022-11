Atalanta, Gasperini: «Oggi meritavamo qualcosa in più»

Le parole di Gasperini dopo la sconfitta dell’Atalanta contro l’Inter: «Siamo in una fase di trasformazione tra veterani e giovani»

Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dell’atalanta Gian Piero Gasperini racconta così la sconfitta della sua Atalanta contro l’Inter:

LA PARTITA- «I dubbi al livello di tifoseria e società non ci sono, con la stampa sicuramente non c’è un bel rapporto con la stampa locale, almeno con una parte. Non vincere queste partite dispiace. Sia contro il Napoli che con l’Inter meritavamo qualcosa in più. Siamo in una fase di trasformazione tra veterani e giovani. Importante per me le prestazioni»

DELUSIONE- «Abbiamo fatto un ottimo primo tempo prendendo gol in un unico episodio anche con sfortuna. Peccato chiuderlo sull’1-1, visto per com’era andata. Sostituito Scalvini perché volevo riportare Koopmeiners in mezzo al campo. Passare in svantaggio in quel modo e poi venire raggiunti così presto, bisogna sfruttare il momento degli avversari. Nella ripresa, abbiamo sofferto su palla inattiva. Nel finale siamo usciti. Buona gara dell’Atalanta. Ultimamente abbiamo avuto poca fortuna e stiamo incontrando avversari di livello maggiore».

