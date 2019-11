Atalanta, Gasperini: «Sofferto fino al rigore. Possiamo anche retrocedere»

Il tecnico dell’Atalanta Gasperini analizza il pareggio conquistato contro il Manchester City in Champions League

L’Atalanta conquista il primo punto in Champions League fermando il Manchester City sull’1-1. Il tecnico della Dea Gian Piero Gasperini analizza così la prestazione dei suoi: «Abbiamo ottenuto un ottimo risultato, è difficile affrontare una grande squadra. Abbiamo sofferto fino al rigore, poi abbiamo cambiato atteggiamento cercando di vincere».

«Dobbiamo assolutamente vincere contro la Dinamo Zagabria. Per me sarebbe comunque un traguardo anche retrocedere, continuando l’esperienza in Europa League», conclude Gasperini in conferenza stampa.