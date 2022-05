Atalanta, Gasperini spera di recuperare Zapata e Scalvini

Ore decisive per l’Atalanta in vista della sfida contro il Milan: Gasperini spera di recuperare due pezzi importanti come Zapata e Scalvini

L’Atalanta al lavoro in vista della prossima sfida decisiva contro il Milan. I nerazzurri sono in corsa per un posto in Europa e sperano di recuperare due giocatori chiave in vista della gara contro la capolista.

Secondo quanto riportato dall’Eco di Bergamo, Gasperini spera di recuperare Giorgio Scalvini e, soprattutto, Duvan Zapata, a riposo a scopo precauzionale contro lo Spezia.