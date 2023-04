Gewiss Stadium, ora è ufficiale: lavori in Curva Sud a partire dal 5 giugno 2023

Il Gewiss Stadium dell’Atalanta sarà completato: a cominciare dalla demolizione graduale della Curva Sud. Ecco il comunicato ufficiale

Ora è ufficiale: i lavori di rifacimento della Curva Morosini del Gewiss Stadium partiranno esattamente il 5 giugno 2023. Tramite un comunicato l’Atalanta ha dato tutte le informazioni per quanto concerne le varie fasi demolizione e costruzione: dalla Sud ai Distinti con ovviamente tutte le indicazioni tra abbonamenti e protocolli da rispettare

IL COMUNICATO – «Per entrare nel dettaglio, lunedì 5 giugno inzieranno i lavori di cantierizzazione, ovvero la delimitazione di quello che sarà il cantiere di lavoro. Quindi verranno demolite la Curva Sud Morosini ed il Settore ospiti. I Distinti Sud verranno demoliti solo in un secondo momento: sotto questo settore sono infatti presenti tutte le centrali tecnologiche che permettono il regolare funzionamento del Gewiss Stadium e quindi la regolare disputa del campionato 2023-2024 e che verranno spostate sotto la Curva Sud Morosini quando questa sarà stata ultimata. Nella prossima stagione sportiva i Distinti Sud saranno destinati alla tifoseria ospite: avere un settore dedicato ai tifosi della squadra avversaria è una conditio sine qua non per avere le licenze nazionali e UEFA. Anticipiamo che gli abbonati Atalanta 2022-2023 nei settori oggetto dei lavori, Curva Sud Morosini e Distinti Sud, avranno la possibilità di abbonarsi, ove e se possibile, negli altri settori del Gewiss Stadium disponibili: questo sarà comunque un tema che verrà affrontato e approfondito in fase di campagna abbonamenti 2023-2024. In questo ultimo periodo si è iniziato ad assegnare gli appalti alle ditte che presteranno la loro opera, da giugno in avanti, all’ultimo impegnativo lotto di lavori che completerà la riqualificazione del Gewiss Stadium».