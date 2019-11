Atalanta, Gomez: «Calcio spettacolare. Sono tornato giovane»

Il fantasista dell’Atalanta Gomez ha analizzato la vittoria conquistata in Champions League contro la Dinamo Zagabria

Alejandro Gomez è intervenuto al termine della sfida contro la Dinamo Zagabria: «Oggi sono tornato ai tempi dell’Argentina, quando ero giovane e mi divertivo. Abbiamo giocato un calcio spettacolare».

«Potevamo fare più gol, ma non abbiamo mai sofferto. Dopo la partita con il Manchester City abbiamo acquisito sicurezza e giochiamo come in Serie A», ha concluso il fantasista dell’Atalanta ai microfoni di Sky Sport.