Atalanta, Gomez e Ilicic da record in questo 2019

Atalanta, i due attaccanti della Dea sono ai primi posti in molte classifiche di rendimento di questo 2019 che volge al termine

Un altro anno insieme a dirigere sotto gli occhi attenti di Gasperini che ha trovato per loro il posto e il ruolo perfetto in campo. Il Papu Gomez e Ilicic sono il motore di questa Atalanta che ha chiuso l’anno nel migliore dei modi con la cinquina rifilata al Milan nell’ultima giornata.

L’argentino e lo sloveno fanno coppia fissa sia in campo sia in tutte, o quasi, le classifiche che li vedono protagonisti. Sono infatti primi per dribbling riusciti: 76 il Papu e 75 Ilicic, il primo poi è in testa anche per azioni pericolose create nell’anno solare: 90 lui e 70 il compagno di reparto. Gomez è anche secondo in assoluto per dribbling riusciti dietro solo a Luis Alberto mentre Ilicic è settimo. I numeri parlano chiaro e se non dovessero essere abbastanza ci ha pensato il campo a ribadire il concetto.