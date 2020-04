Atalanta, Gosens: «Curioso di giocare la Champions ad agosto»

L’esterno dell’Atalanta Gosens si è detto curioso di disputare la fase finale della Champions League in estate

L’esterno dell’Atalanta Robin Gosens è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare dell’emergenza Coronavirus: «Viviamo una situazione difficile, come tutte le persone che sono chiuse in casa. Sono una persona che ama la vita fuori ed è complicato».

«Sarei molto curioso di giocare la Champions ad agosto, non cambierebbe niente e spero che si possa finire la competizione. Vogliamo fare felici i nostri tifosi. La libertà e la salute sono le cose più importante, spero che dopo il virus si possa apprezzare ancora di più la vita e le piccole cose».