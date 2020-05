Atalanta, Gosens: «Primo allenamento, non riuscivo più a giocare a calcio»

Robin Gosens racconta il difficile ritorno agli allenamenti: ecco le parole del laterale tedesco in forza all’Atalanta

Robin Gosens ha concesso un’intervista a Sportschau durante la quale ha spiegato come ha vissuto il ritorno agli allenamenti con l’Atalanta. Ecco le parole dell’esterno riportate da SOS Fanta.

«Al primo allenamento era come se non riuscissi più a giocare a calcio. Ho pensato di aver lasciato a casa sia il piede destro che il sinistro, mi mancava tutto. È stato pazzesco vedere quanto si può perdere, crollare nell’allenamento in due mesi”».