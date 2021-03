Atalanta, Gosens: «Se vinciamo contro l’Inter saremo in corsa per lo Scudetto»

Robin Gosens ha rilasciato un’intervista a L’Eco di Bergamo alla vigilia di Inter-Atalanta. Queste le sue parole sulla sfida di domani sera a San Siro

PARTITA – «Sarà una bella sfida, tra le due squadre più in forma. L’Inter è meritatamente al comando: noi proveremo a fare la nostra partita e sarà una grande prova in vista del Real. Prendiamo pochi gol e attacchiamo con tanti uomini: qualità diverse dall’Inter, che in contropiede è pericolosa con Lukaku e Martinez. Decideranno gli episodi».

SCUDETTO – «Beh, allora con un successo lunedì saremmo ancora in corsa: ciò non significa che dovremo vincere lo scudetto, ma con 7 punti di distacco può succedere di tutto. Ad ottobre avevo detto che arrivando in doppia cifra, l’Atalanta avrebbe vinto lo scudetto: lo so, l’ho detto, ma onestamente ho esagerato. Oggi sono a 9 gol, me ne manca uno: non credo che con un’altra mia rete andremo a vincere il campionato, ma sono contento perché siamo sulla strada giusta».