Atalanta, gruppo al completo per il Valencia: personalizzato per Sutalo

Atalanta, la squadra di Gian Piero Gasperini sarà al gran completo per la gara contro il Valencia: personalizzato solo per Sutalo

L’Atalanta si avvicina ad una sfida decisiva per la sua storia: mercoledì i nerazzurri affronteranno l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Valencia.

Come riportato dal sito della società bergamasca, gruppo al completo per Gian Piero Gasperini: personalizzato per il solo Sutalo. Domani allenamento di rifinitura e poi partenza verso Milano, per la gara a San Siro.