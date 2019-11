Atalanta: Hateboer e l’importanza delle fasce

L’Atalanta chiede molto ai propri esterni, con Hateboer che è uno dei giocatori del campionato che genera più occasioni. Analisi tattica

Lo sappiamo, i quinti sono fondamentali nel sistema tattico di Gasperini. Una giocata tipica è il cross di un esterno per l’altro che conclude sul secondo palo. I laterali portano tanti gol all’Atalanta.

Basti pensare che Hateboer è il primo esterno del campionato per Expected Assist, ne ha totalizzati fin qui 2.96 (2 assist effettivamente realizzati). Statistica record se si considerano solo gli esterni, mentre in assoluto Hateboer è il sesto giocatore del campionato per Expected Assist