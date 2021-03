Atalanta, i convocati di Gapserini: ecco la decisione su Gosens

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati in vista della prossima gara di campionato contro il Verona.

Non c’è Robin Gosens, fuori a causa della forte contrattura all’adduttore sinistro rimediata contro il Real Madrid.

📋 Questi i 22 nerazzurri convocati per #VeronaAtalanta!

👊 Here's our travelling squad for Verona!

Presented by @intesasanpaolo #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/W6AC12MeZE

