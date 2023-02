5 tondo all’arbitro di Sassuolo-Atalanta Marcenaro: decisivo l’errore sul primo rosso a Maehle, dove sbaglia anche il VAR

Bocciatura su tutta la linea per Marcenaro. L’arbitro di Sassuolo-Atalanta, che ha scatenato l’indignazione della Dea, è stato bocciato anche dai principali quotidiani sportivi.

GAZZETTA DELLO SPORT 5 – É tradito dal Var Nasca sul rosso di Maehle, ma poteva anche confermare il giallo che aveva preso in campo… Al 95’ rosso a Muriel per proteste.

CORRIERE DELLO SPORT 5 – Al Mapei c’è l’arbitro Marcenaro che aveva diretto anche all’andata. Una mezz’oretta tutt’altro che complicata, poi spunta l’entrata di Maehle su Berardi che era andato in ripiegamento difensivo. Nasca, sorprendendo tutti, richiama Marcenaro al monitor: il danese dell’Atalanta, come si vede dalle immagini, interviene sul pallone e poi, sullo slancio, colpisce l’avversario sulla tibia. Il giallo diventa rosso diretto (molto discutibile) dopo la revisione. Direttamente negli spogliatoi, invece, Muriel per qualche parola di troppo verso l’arbitro. Punito con l’ammonizione Rogerio (fallo di mano) che era diffdato, oltre che Scalvini per l’atterramento su Henrique.

TUTTOSPORT 5 – Il rosso a Maehle dà la parvenza di essere eccessivo in virtù del fatto che il danese arriva prima sulla palla e sullo slancio colpisce l’avversario. La decisione più corretta sembrerebbe essere l’ammonizione.