Atalanta, Ilicic: «Champions non è come la Serie A. Voglio giocarci sempre»

Le parole di Josip Ilicic, attaccante dell’Atalanta, alla vigilia della sfida contro il Valencia valida per gli ottavi di Champions League

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Valencia, Josip Ilicic ha spiegato come arriva la Dea agli ottavi di Champions League.

«Arriviamo al massimo. Questa è una competizione che non lascia spazio a errori, lo abbiamo capito dall’inizio. Se non sei al 100% non puoi giocare la Champions. Noi siamo cresciuti tanto, soprattutto dopo Zagabria. Non è come la Serie A. Ci siamo conquistati tutto con merito».

Ilicic ha aggiunto: «Contro il Valencia da favoriti? Io non voglio parlare di favoriti, è una partita molto difficile, si giocano due partite di fila, si giocano 180’. E’ vero che a casa nostra dobbiamo fare un risultato positivo per avere un vantaggio, non prendere gol sarà importante. Il Valencia è una squadra forte, gioca un calcio diverso e molto aperto. Euforia? Da qualche mese si parla di questa partita, ma noi siamo stati concentrati sul nostro lavoro, dobbiamo pensare al campionato e arrivare tra le prime quattro. Voglio giocare sempre la Champions League».