Atalanta, Ilicic in dubbio per il match contro lo Shakhtar

Atalanta, oggi le risposte definitive sulle condizioni di Josip Ilicic in vista dell’importante gara di Champions

Manca sempre meno alla partita che sarà decisiva per il futuro della Dea in Champions League. I bergamaschi mercoledì sfideranno lo Shakhtar Donetsk ma Gasperini avrà forse un altro assente di lusso.

Josip Ilicic non è al meglio della forma. Nella gara contro il Verona è stato costretto ad uscire dal campo per un indurimento muscolare del flessore destro. Niente di preoccupante ma è comunque da valutare. Ieri il calciatore ha svolto solo terapie e non si è allenato con il resto del gruppo. L’allenamento di oggi darà di sicuro ulteriori risposte.