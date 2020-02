Atalanta, Ilicic: «Non siamo più una sorpresa. Dispiace per il gol subito»

Il trequartista dell’Atalanta Ilicic ha commentato la vittoria ottenuta in Champions League contro il Valencia

Josip Ilicic ha analizzato il successo conquistato in Champions League contro il Valencia: «Sono contento per il risultato e la vittoria, ma arrabbiato per il gol subito. Abbiamo preparato bene questa partita, disputando un ottimo primo tempo senza concedere niente».

«Nel secondo tempo hanno creato qualcosa anche loro, dispiace per il gol. Siamo riusciti a mettere in difficoltà il Valencia, al ritorno dovremo fare lo stesso in uno stadio che conosco. Loro partiranno forte per cercare di segnare subito. Noi siamo l’Atalanta e non più una sorpresa», ha concluso il trequartista dell’Atalanta ai microfoni di Sky Sport.