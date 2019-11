Atalanta, Ilicic: «Prendiamoci il punto, ma c’è rammarico»

Lo sloveno dell’Atalanta Ilicic ha commentato così il pareggio conquistato in Champions League contro il Manchester City

Josip Ilicic ha analizzato il pareggio ottenuto dall’Atalanta in Champions League contro il Manchester City: «Sapevamo di affrontare una squadra forte. Ci prendiamo il punto e pensiamo al campionato. Poi penseremo a vincere contro Dinamo e Shakhtar».

«Se avessimo fatto gol su punizione, sarebbe finita. Dispiace per gli ultimi minuti. C’è un po’ di rammarico per come si era messa la partita», ha concluso lo sloveno ai microfoni di Sky Sport.