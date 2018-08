Piccola disavventura per il giocatore dell’Atalanta Josip Ilicic: l’esterno d’attacco ex Fiorentina è stato ricoverato all’ospedale di Bergamo per un’infezione al collo

Problemi per l’esterno offensivo dell’Atalanta Josip Ilicic. Il giocatore, che non aveva partecipato alle ultime partite europee della squadra di Gasperini, stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è ricoverato all’ospedale di Bergamo fino alla giornata di domani a causa di un’infezione al collo. Al momento, l’ex giocatore della Fiorentina, sta assumendo una cura antibiotica intensiva. Novità sono attese nei prossimi giorni, ma non dovrebbero esserci problemi per l’esordio casalingo in campionato contro il Frosinone.