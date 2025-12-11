Atalanta, stop per Bellanova: Palladino perde un tassello fondamentale

Atalanta, stop per Bellanova: lesione al bicipite femorale e out fino a fine gennaio. Pesante tegola per il tecnico Palladino

Brutte notizie per l’Atalanta e per Raffaele Palladino. L’esterno Raoul Bellanova, classe 2000 e cresciuto nel vivaio dell’Inter, dovrà fermarsi nuovamente dopo l’infortunio rimediato nel primo tempo della sfida di Champions League contro il Chelsea.

Gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare al bicipite femorale destro, di grado compreso tra il primo e il secondo livello. Lo stop stimato è di 4-5 settimane, un’assenza pesante per la Dea che aveva trovato nella velocità e nell’esplosività di Bellanova un punto di riferimento sulla corsia destra, sia in fase difensiva che nelle transizioni offensive.

Emergenza sulle fasce: Zalewski pronto a subentrare

Il calendario non aiuta: tra Serie A e Champions, l’Atalanta è attesa da impegni di altissimo livello. Palladino dovrà rivedere la gestione delle corsie laterali, settore cruciale nel suo 3-4-2-1, dove l’ampiezza e la spinta degli esterni sono fondamentali.

L’infortunio di Bellanova apre però una chance importante per Nicola Zalewski, classe 2002, arrivato a Bergamo in estate e finora impiegato con il contagocce. Il polacco diventa il candidato naturale a raccogliere l’eredità del compagno, con l’occasione di rilanciarsi in un sistema che esalta le sue qualità atletiche e la progressione palla al piede.

Tempi di recupero e prospettive

A Zingonia filtra cauto ottimismo: l’obiettivo è recuperare Bellanova entro la fine di gennaio, senza però forzare i tempi per evitare ricadute. Nel frattempo, Palladino dovrà fare di necessità virtù, trovando nuove soluzioni per mantenere competitiva una squadra che vuole continuare a correre su più fronti.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

