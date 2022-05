Atalanta, infortunio Zapata: Gasperini non lo rischia in vista del Milan

L’allenatore dell’Atalanta Gasperini ha preferito non rischiare Zapata contro lo Spezia in vista del Milan

Duvan Zapata non scenderà in campo in Spezia-Atalanta. Il colombiano, che contro l’Atalanta ha patito un affaticamento muscolare, non è stato rischiato da Gasperini che teme una ricaduta.

Per l’allenatore della Dea la partita del prossimo turno contro il Milan conta tanto e vuole il suo attaccante al massimo della condizione.