Atalanta, la priorità rimane il centravanti. In pole c’è Hojlund (occhio alla concorrenza)

Rasmus Hojlund è il prescelto per il ruolo di vice Zapata in casa Atalanta. Ora servirà battere la concorrenza per avere la meglio

Viste le parole di Gasperini sulla necessità di avere almeno un attaccante in più davanti, l’Atalanta si sta mettendo all’opera per cercare di accontentarlo. Il nome che si vorrebbe portare a Bergamo è quello di Rasmus Hojlund: centravanti danese classe 2003 dello Sturm Graz, autore di 3 goal nelle prime cinque giornate (6 considerando anche OFB Cup e Champions), segnando anche una rete in Champions League.

Attualmente risulta che i nerazzurri stiano fortemente spingendo per chiudere subito (si parla di 5/6 milioni come base di partenza), ma per avere la meglio occorrerà battere la concorrenza: oltre alla Sampdoria c’è il Club Brugge. A meno di una settimana dalla fine del mercato, l’Atalanta deve mettere l’ultimo tassello: tecnicamente Hojlund è stato approvato anche da Gasperini, ma la palla passa a Tony e Lee per avere la meglio sull’acquisto.