Djimsiti e i difensori dell’Atalanta sono molto importanti in fase di possesso. Sia nella manovra che negli inserimenti offensivi

L’Atalanta è forse la squadra più offensiva della Serie A. Attacca con tanti uomini e riesce a riempire molto bene l’area avversaria. Nel far progredire la manovra, i difensori hanno un grande peso. Capita spesso di vederli sganciarsi in avanti o addirittura inserirsi per riempire l’area.

C’è un esempio nella slide sopra. Con Muriel che si defila, Djimsiti è molto bravo a inserirsi per aggredire la profondità. Il baricentro costantemente alto dell’Atalanta aiuta questi movimenti propositivi.