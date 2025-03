Lookman, numeri da fuoriclasse: la metà dei punti dell’Atalanta passa dal nigeriano (e detentore di un record contro la Juve)

Ademola Lookman è il fuoriclasse di questa Atalanta: grande macchina di punti e detentore di un record contro la Juve

L’uomo del momento in grado di accendere la luce quando manca elettricità: Ademola Lookman. Polemiche con Gasperini a parte, il nigeriano presenta dei dati molto interessanti in campionato: dimostrando di essere statisticamente l’arma in più di un’Atalanta che lotta per lo scudetto.

Ademola Lookman è terzo per big chance create, dove su un totale di 27 tiri in porta ha siglato 12 goal con una media di 0,44 reti a conclusione. In campionato ha partecipato ai goal ben 17 volte su 59 ( incidendo il 28%) portando all’Atalanta 25 punti sui 55 (meglio di lui solo Retegui che ne ha portati a casa ben 34).

Inoltre il nigeriano è il terzo calciatore nella storia dell’Atalanta a segnare almeno due goal a Torino contro la Juve: davanti soltanto Lazzari con la tripletta realizzata nel 2004/2005 (Coppa Italia) e invece alla pari con l’ex Teun Koopmeiners (siglati l’anno scorso).