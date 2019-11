Malinovskyi ha importanti doti balistiche. Non a caso, l’ucraino è il giocatore che in Serie A tira di più da fuori area

Piano piano, Malinovskyi sta avendo sempre più importanza nell’Atalanta di Gasperini. Il centrocampista ucraino spicca per le grandi doti balistiche, ha un ottimo piede mancino, che lo fa provare con insistenza la conclusione dalla distanza.

Un dato significativo: Malinovskyi è il giocatore che più volta tira da lontano. Ben 3.7 tentativi effettuati ogni 90′ lontano dall’area di rigore. Nessuno in Serie A ha numeri così alti. Il primo gol in campionato deve però ancora arrivare, si è sbloccato solo in Champions League.