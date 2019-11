Atalanta Manchester City Youth League: successo orobico. Decide Piccoli

Atalanta Manchester City Youth League, successo orobico nella competizione europea. Decide il bomber Piccoli su rigore

Altra vittoria di grande prestigio per l’Atalanta Primavera nel match di Youth League contro il Manchester City. I ragazzi di mister Brambilla si impongono di misura, per 1-0, grazie a un rigore ben trasformato da Piccoli.

Il successo odierno proietta gli orobici in una situazione ottimale per la qualificazione al turno successivo della competizione. Basterebbe un successo su due match per assicurarsi il passaggio.