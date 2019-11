Atalanta, servirà il massimo sostengo da parte del pubblico in vista della gara di Champions contro il Manchester City

L’Atalanta si gioca tutto in un match: quello di domani a San Siro dove si attende il Manchester City. I bergamaschi non hanno più opzioni, se non la vittoria, per sperare di andare avanti nel cammino in Champions.

Il sostegno di sicuro non mancherà: sono già 32.000 i tagliandi venduti ma non è da escludere che si possa arrivare a 35.000 presenze.