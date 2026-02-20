Connect with us

Atalanta, le mosse di Palladino anti-Napoli: due novità di formazione rispetto al Borussia. E dall’infermeria si delinea questo scenario

Atalanta, le possibili scelte di Palladino per la formazione anti-Napoli. Intanto la situazione infortunati è stata resa nota così

In un mese di febbraio che si preannuncia decisivo per le sorti dell’intera stagione, l’Atalanta è chiamata a un vero e proprio tour de force. Impegnata su tre fronti (Serie A, playoff di Champions League e semifinale di Coppa Italia), la squadra nerazzurra si prepara al prossimo, delicatissimo ostacolo in campionato: il Napoli guidato da Antonio Conte. Il fischio d’inizio è fissato per domenica alle ore 15:00 presso la New Balance Arena di Bergamo.

Testa al Napoli: vietato pensare al Borussia Dortmund

Al centro sportivo di Zingonia, il lavoro di avvicinamento prosegue a ritmi serrati con sedute di allenamento mattutine. Raffaele Palladino e il suo staff sanno bene che la sfida contro i partenopei è uno snodo vitale per la corsa all’Europa. Per questo motivo, la direttiva imposta allo spogliatoio è chiara: è vietato farsi distrarre dall’imminente e decisivo ritorno europeo contro il Borussia Dortmund, in programma mercoledì prossimo alle 18:45. Tutta l’attenzione deve essere rivolta agli azzurri.

Il muro difensivo: il talismano Scalvini-Ahanor

Per arginare l’attacco di Conte, Palladino è pronto ad affidarsi al suo muro statisticamente invalicabile. Giorgio Scalvini e Honest Ahanor, rimasti a riposo nella bolgia del Signal Iduna Park in Champions, sono i grandi favoriti per una maglia da titolare domenica. I numeri premiano questa scelta: con loro due in campo contemporaneamente (oltre 400 minuti totali in stagione tra Serie A e Coppa Italia), l’Atalanta non ha mai incassato reti. Nelle uniche sbavature recenti la coppia era divisa: nel pareggio per 1-1 contro il Pisa, Scalvini era già stato sostituito al momento del gol, mentre nel 2-1 contro la Cremonese l’azzurro era assente per squalifica. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.

Infermeria: le tappe per Raspadori e De Ketelaere

Nel frattempo, la dirigenza e lo staff medico lavorano incessantemente per recuperare le pedine offensive ai box. Ecco le tappe previste per i due infortunati illustri:

  • Giacomo Raspadori: L’attaccante prosegue le terapie. L’obiettivo realistico è rientrare tra i convocati per la gara contro l’Udinese nel weekend del 7-8 marzo.
  • Charles De Ketelaere: Il fantasista belga necessita di tempi di recupero più lunghi. Il suo rientro in campo è previsto solo dopo la sosta per le Nazionali, con il mirino puntato sulla trasferta di Lecce del 4-5 aprile.
