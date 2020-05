Atalanta, Muriel: «Cercherò di togliere il posto a Zapata»

Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta, commenta la sua esperienza in nerazzurro e scherza sul compagno Duvan Zapata

Luis Muriel è rinato con la maglia dell’Atalanta, malgrado la concorrenza nella squadra di Gian Piero Gasperini sia molto elevate: «L’Atalanta crea dieci-quindici occasioni da gol a partita, di queste almeno sei o sette sono nette. Per un attaccante è bello, perché ci sono tante chance di segnare: in passato non mi era mai capitato nelle altre squadre in cui ho giocato».

«È difficile trovare spazio perché la competizione è di livello. Cerco sempre di dare il massimo sperando di trovare maggiore minutaggio. Ora proverò a vedere se è possibile togliere il posto a Zapata», ha concluso l’attaccante colombiano classe ’91 ai microfoni di ESPN.