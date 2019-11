Atalanta: nessuno ha il peso offensivo di Muriel

Muriel ha avuto un grandissimo impatto con l’Atalanta. I numeri dimostrano quanto il colombiano sia determinante in avanti

Per quanto incida soprattutto a gara in corso, l’impatto di Muriel con l’Atalanta è stato strepitoso. Già 8 gol in appena 493′ disputati.

Se si sommano i Gol Attesi con gli Assist Attesi ogni 90′, soltanto Milik in Serie A possiede i numeri di Muriel. L’ex Siviglia ha infatti l’enorme valore di 1.33. Vuol dire che in ogni gara ha un elevatissimo volume offensivo, che lo porta a incidere tanto nella finalizzazione quanto nella rifinitura.