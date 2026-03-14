Atalanta, Palladino dopo il pareggio con l’Inter: «Mi è piaciuta la risposta della squadra, potevano esserci strascichi ma abbiamo reagito da uomini. Sugli episodi dico questo»

Atalanta, Raffaele Palladino ha parlato così dopo il pareggio con l’Inter. Queste le sue dichiarazioni

Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Atalanta Inter. Le sue dichiarazioni.

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PAROLE – «Era una settimana difficile, abbiamo affrontato due corazzate, Mi è piaciuta la risposta della squadra, soprattutto dal punto di vista mentale. Potevano esserci strascichi, invece la squadra ha reagito bene, da uomini. Mi è piaciuta l’intensità, c’erano scorie fisiche. Anche lo spirito di chi è entrato mi è piaciuto, questo è un grande gruppo che tira da 4 mesi in cui gli chiedo tanto. Sudano la maglia, danno tutto con grande impegno, non è facile giocare ogni 3 gironi, li voglio ringraziare perché hanno fatto una grande partita. Siamo cresciuti durante la partita, il primo tempo era un’idea nostra rimanere più bassi.

Purtroppo non abbiamo sfruttato i contropiedi che l’Inter ci concedeva nel primo tempo. Nel secondo sapevo che l’inerzia poteva cambiare e quelli che subentrano danno sempre grande energia. Sono molto soddisfatto, felice, la squadra cresce, la nostra forza è la panchina. Gli episodi? Non li ho visti. Sapete che non parlo mai degli arbitri. Mi hanno detto che Marelli ha confermato che non c’erano nessuno dei due e noi ci fidiamo di chi fa questo lavoro».

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