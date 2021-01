Gian Piero Gasperini ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani contro il Parma. L’elenco

Gian Piero Gasperini ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani contro il Parma. Prima chiamata per il nuovo arrivo Joakim Maehle. Torna Toloi, out per squalifica Romero. Fuori anche Piccini e Pasalic.

Portieri: Gollini, Rossi, Sportiello

Difensori: Caldara, Depaoli, Djimsiti, Palomino, Ruggeri, Sutalo, Toloi.

Centrocampisti: De Roon, Freuler, Maehle, Gosens, Hateboer, Malinovskyi, Mojica, Pessina

Attaccanti: Ilicic, Lammers, Miranchuk, Muriel, Zapata.