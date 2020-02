L’amministratore delegato dell’Atalanta Percassi ha commentato la vittoria dei nerazzurri in Champions League contro il Valencia – VIDEO

L’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi è intervenuto in zona mista al termine della sfida di Champions League contro il Valencia: «Nessuno avrebbe pensato a un risultato simile. È una serata speciale, la più importante della nostra storia».

«Vogliamo lottare in ogni partita, sappiamo che sarà sempre più difficile. Non ci dobbiamo accontentare perché basta poco per scivolare in basso. Continuiamo così».