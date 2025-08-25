Welcome back Scamacca! La rinascita in puro stile Niki Lauda: dalla caduta alla voglia di riprendersi l'Atalanta - Calcio News 24

Gianluca Scamacca ritorna a giocare all’Atalanta segnando un goal: la prima pietra verso un nuovo ciclo che lo vedrà come leader

“Credimi! Guardarti segnare tutti quei goal mentre io lottavo per sopravvivere, sei anche responsabile del mio ritorno in quel campo”. Fa piacere pensare che Gianluca Scamacca abbia detto queste parole al partente Mateo Retegui parafrasando “Rush” e il momento in cui Niki Lauda parla a James Hunt a Monza dopo mesi di sofferenza, attesa e ovviamente voglia di ritornare in campo.

Il paragone tra il centravanti dell’Atalanta e l’ex pilota di F1 della Ferrari è assai legittimo considerando che l’austriaco dall’incidente Nurburgring è rimasto fuori stringendo i denti per poter ritornare a brillare vincendo negli anni successivi mondiali e tanti gran premi. Il 2024/2025 di Scamacca è stato un calvario dove il circuito era sottoforma di stadio Tardini e nel mezzo quell’infortunio al crociato che ha visto lui lontano da una Dea che aveva bisogno dei suoi goal per provare a sperare in Serie A di vincere lo Scudetto.

La ripresa, la ricaduta, il mercato che ha visto il suo compagno di squadra andare in Arabia e poi la nuova Atalanta che con Juric si appresta a cominciare un nuovo ciclo dove si richiederà tempo, dedizione, ma soprattutto ambizione.

Nonostante contro il Pisa sia stato un misto tra due tempi opposti (primo discutibile, secondo ottimo), sfortuna, poca concretezza, Scamacca ha saputo imporsi come tra i migliori avendo la meglio sugli avversari seppur il top della forma richieda ancora qualche giornata: buoni stop, fisicità, visione e un giocatore che faceva reparto da solo. Poi ci sono quei colpi offensivi che il buon Gialunca ha fatto abituare bene l’Atalanta con il goal che portò al pareggio, più tantissime occasioni dove solo traverse e parate di Semper hanno salvato i toscani.

L’inizio di una nuova era per Scamacca che ha fatto come Niki Lauda: cadendo, rinascendo e riprendendosi quel titolo che non ha mai lasciato, con l’obiettivo di ritornare a fare grande l’Atalanta come ha sempre fatto (e continuerà a fare).