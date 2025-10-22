 Atalanta Slavia Praga, le probabili scelte del tecnico nerazzurro Juric per la sfida di Champions League
juric

Atalanta Slavia Praga, ecco le possibili scelte del tecnico nerazzurro Ivan Juric per la partita di Champions League 2025-2026

Dopo tre pareggi consecutivi in campionato, l’Atalanta torna in Champions League con l’obiettivo di ritrovare la vittoria. La sfida della terza giornata contro lo Slavia Praga vede i nerazzurri partire con i favori del pronostico, forti anche del successo ottenuto a fine settembre contro il Club Brugge.

Juric deve però fare i conti con l’assenza di Scalvini, fermatosi nuovamente per infortunio nel finale della gara con la Lazio. Il tecnico conferma il consueto 3-4-2-1:

LA PROBABILE FORMAZIONE

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. Allenatore: Juric.

Una formazione che punta su solidità e dinamismo, con l’obiettivo di dare continuità al percorso europeo e tornare a sorridere anche sul piano dei risultati.

