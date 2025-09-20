Atalanta, stop per Scalvini: 20 giorni di assenza. Lookman può essere l’arma in più a Torino?

Atalanta, altro stop per Scalvini: 20 giorni di assenza. Lookman può essere l’arma in più a Torino? Le ultimissime

L’Atalanta di Juric, reduce dalla pesante sconfitta per 4-0 contro i campioni d’Europa del Paris Saint-Germain, si prepara a una trasferta delicata in casa del Torino. La squadra bergamasca, dopo un avvio di campionato sottotono, è chiamata a ritrovare compattezza e identità di gioco.

Emergenza in difesa: fuori Scalvini

La notizia più pesante riguarda Giorgio Scalvini, difensore centrale classe 2003 e punto fermo della retroguardia nerazzurra, costretto a fermarsi per circa venti giorni a causa di un infortunio. La sua assenza si aggiunge a quella di Charles De Ketelaere, trequartista belga arrivato dal Milan, ancora indisponibile.

Torino-Atalanta: sfida ad alta intensità

Domani, allo Stadio Olimpico Grande Torino, i granata di Baroni— tecnico croato noto per il suo calcio aggressivo e organizzato — cercheranno di sfruttare il momento di difficoltà degli avversari. Tra le possibili scelte di Juric potrebbe esserci Lazar Samardžić, talento serbo capace di inventare tra le linee.

Lookman, il jolly offensivo

In casa Atalanta, l’attenzione è puntata su Ademola Lookman, attaccante nigeriano classe 1997, reduce da un’estate complicata ma tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo. Lookman, autore di una stagione 2022/23 da protagonista con gol pesanti in Serie A ed Europa League, potrebbe partire dalla panchina ma non è escluso un suo impiego dal primo minuto. La sua velocità e capacità di puntare l’uomo potrebbero rivelarsi decisive per scardinare la difesa granata.

Obiettivo: ritrovare ordine e fiducia

Per Gasperini, la priorità sarà ricompattare la squadra dopo le ultime delusioni. La trasferta di Torino rappresenta un banco di prova importante per misurare la condizione fisica e mentale dei nerazzurri. Un risultato positivo permetterebbe di rilanciare le ambizioni europee e di ritrovare fiducia in vista dei prossimi impegni.

Con Scalvini ai box e De Ketelaere ancora fermo, l’Atalanta dovrà fare affidamento sulla profondità della rosa e sulla capacità di reagire nei momenti difficili. E chissà che proprio Lookman non possa essere la carta vincente per invertire la rotta.