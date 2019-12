Atalanta, Stromberg: «Ormai gli orobici sono da considerare una grande»

L’ex calciatore dell’Atalanta, Glenn Stromberg, parla della fantastica annata dei nerazzurri: ecco le parole dello svedese

L’ex calciatore dell’Atalanta, Glenn Stromberg, ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole.

STROMBERG – «L’Atalanta va ormai considerata come una grande, non può scegliere tra due obiettivi, li affronta allo stesso modo. La squadra ha una rosa competitiva per arrivare fino in fondo. Però c’è una cosa da non dimenticare mai: se l’Atalanta non va in Champions o in Europa League, non si può parlare di fallimento. Il Valencia? Un buon sorteggio, ma ricordiamoci che ha batutto l’Ajax. Il Lipisa sarebbe stato un avversario più difficile».