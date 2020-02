Il difensore dell’Atalanta Toloi ha analizzato in zona mista la vittoria ottenuta in Champions League contro il Valencia – VIDEO

L’Atalanta ha compiuto una storica impresa battendo per 4-1 il Valencia nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Un risultato importante in vista della gara di ritorno, che però non dovrà essere sottovalutata.

Lo sa bene Rafael Toloi, che è intervenuto in zona mista al termine della partita: «Siamo arrabbiati per il gol. Non sarà semplice a Valencia».