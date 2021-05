Atalanta, Toloi avvisa la Juventus: «Meritiamo di vincere la Coppa Italia»

Rafael Toloi pensa alla finale di Coppa Italia di mercoledì contro la Juventus. Le parole del difensore dell’Atalanta

«Ora vogliamo raggiungere un altro importante traguardo e meritiamo un trofeo, sappiamo che non sarà facile ma ora diventa l’obiettivo più importante della stagione. Tutto lo staff e tutti i tifosi meritano un trofeo, però c’è da battagliare e lottare, perché non sarà facile: sono certo che arriveremo preparati molto bene e col piglio giusto alla sfida contro la Juventus. Sappiamo bene che chi sbaglia meno in finale, ha più opportunità per far sua la Coppa».