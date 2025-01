Il rombo del “Tir” fa esplodere la Nord inseguendo un sogno chiamato Serie A: Atalanta Torino 2010/2011

Atalanta Torino: il rocambolesco 2-1 del 2010 con la rete di Tiribocchi al 90′ in una partita importante per la rincorsa alla Serie A

Atalanta-Torino e la mente subito non può non andare su questo giocatore: Simone Tiribocchi. Ex granata nei primi anni duemila per poi passare alla corte bergamasca nel 2009, siglando contro i sabaudi uno dei goal più emozionanti e spettacolari che si siano visti in questo match.

La stagione 2010/2011 è quella della promozione in Serie A targata Colantuono-Percassi-Doni, ma la partenza è con il freno a mano: Novara e Siena scappano e la Dea ha bisogno di una vittoria in attesa di trovare la sua pietra filosofale (chiamata continuità). A Bergamo il 10 ottobre 2010 arriva un Torino in netta difficoltà che a stento riesce a stare in zona playoff.

Dopo sei minuti l’Atalanta è già in vantaggio: azione Doni-Ruopolo che serve a sinistra l’indisturbato Padoin che sigla il goal del momentaneo 1-0. Cristiano è sempre protagonista tra un tiro da fuori (finito alto) e l’assist per Ardemagni che si trova a tu per tu con Robinho, calciando poi . Goal sbagliato, goal subito e il Toro al 23′ pareggia con una conclusione eccezionale di Sgrigna.

Nella ripresa gli ospiti giocano bene, però è al 18′ che l’Atalanta fa il cambio decisivo inserendo Tiribocchi beffando i granata al 92′: punizione dalla destra per i nerazzurri, cross, Cofie sbaglia a stoppare la palla servendola al Tir che al volo calcia e segna il goal del sorpasso sotto una Curva Pisani esplosa di gioia. Destino volle che il copione venne ripetuto anche al ritorno con Jack Bonaventura: un bottino decisivo per la rincorsa alla Serie A.