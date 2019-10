Atalanta Udinese: quali sono le insidie per Gasperini

Quello contro l’Udinese non sarà un match semplice per l’Atalanta di Gasperini. E l’assenza di Zapata complica la gara

L’Udinese di Tudor, seppur povera di tante soluzioni offensive in avanti, ha una fase difensiva molto ordinata e difficile da scardinare. Un passivo 532 che chiude bene gli spazi e che è difficile da scardinare.

Considerando che manca Zapata, l’Atalanta potrebbe avere qualche problema in più nell’avere incisività offensiva nell’ultimo terzo. Muriel ha caratteristiche diverse. Per questo motivo, ci si aspetta molto dai giocatori creativi, con Ilicic e Gomez chiamati a dare imprevedibilità all’Atalanta. Inoltre, sarà importante come al solito la spinta degli esterni.