Atalanta, Zapata infallibile con il Sassuolo: nono gol ai neroverdi

Duvan Zapata è infallibile contro il Sassuolo: il centravanti colombiano mette a segno la sua nona rete contro in neroverdi in Serie A

Un Duvan Zapata da applausi quello sceso in campo oggi al Gewiss Stadium contro il Sassuolo: doppietta per il centravanti colombiano che non lascia scampo ai neroverdi.

Zapata, infatti, ha nel Sassuolo la sua vittima preferita: con le due reti di oggi, porta il totale a 9 in Serie A contro la squadra di De Zerbi, come Belotti e Higuain.