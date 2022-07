Atalanta, Zapata: «Obiettivo personale? Non avere infortuni». Le parole dell’attaccante colombiano

Duvan Zapata ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai canali ufficiali dell’Atalanta.

OBIETTIVI PERSONALI – «Non avere infortuni, fare una stagione senza. Non mi sento ancora benissimo, stiamo lavorando tanto e ho bisogno di tempo, ma già sto meglio. Per la prima volta, per via dei Mondiali, il campionato parte e poi si ferma, sarà un campionato da scoprire. Il primo anno all’Atalanta avevamo solo campionato e Coppa Italia e abbiamo fatto la storia. Magari anche quest’anno sarà così».