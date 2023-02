Atletico Madrid, c’è Thuram per l’estate: Colchoneros in prima fila

L’Atletico Madrid in prima fila per l’acquisto di Marcus Thuram, che in estate lascerà il Gladbach a parametro zero

Marcus Thuram, attaccante in scadenza di contratto a giugno col Borussia Monchengladbach, potrebbe volare in Spagna in estate.

Stando a quanto riportato da As, infatti , il francese sarebbe un obiettivo primario dell’Atletico Madrid. I colchoneros sarebbero, ad oggi, in vantaggio sulle altre squadre interessate al figlio d’arte per rilevarlo a parametro zero