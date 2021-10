Atletico Madrid, Cerezo: «Il calcio ci deve una Champions. Su Messi...»

Lunga intervista di Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, che ha trattato vari argomenti: le sue parole

Intervistato da Telemadrid, ha parlato il presidente dell’Atletico Enrique Cerezo. Ecco le sue dichiarazioni.

ATLETICO – «Sono quasi da 20 anni presidente dell’Atletico e ne ho passati altri 15 da vicepresidente. Ho messo sempre questa squadra al di sopra di tutto. I ricordi più belli sono legati alla vittoria del campionato con Antic, all’inaugurazione del Metropolitano e a tutti i trofei che abbiamo fin qui vinto. Conservo un bel ricordo anche delle finali di Champions, è stato comunque un percorso emozionante, ma è triste non essere riusciti a realizzare qualcosa che non è stato raggiunto. Credo che il calcio ci debba una Champions. Le finali le abbiamo perse tutte per una serie di circostanze sfortunate».

RITORNO TIFOSI – «E’ stata una grande gioia vedere le persone tornare allo stadio, emozionarsi nel vedere di nuovo la loro squadra dal vivo. Di più perché è stato in una partita che abbiamo vinto e abbiamo vinto molto bene».

SUAREZ E GRIEZMANN – «Siamo sempre stati interessati ai grandi calciatori. Luis è stato un grande acquisto, perchè parliamo di un ottimo giocatore e di una persona meravigliosa. Si è parlato molto di questi trasferimenti ma credo che le due operazioni siano state soddisfacenti anche per il Barcellona».

MESSI – «In ogni caso, Simeone ha fatto bene a provarci, anche se immagino che sia stato molto difficile arrivare a Leo. Fra l’altro il PSG ha molto potere economico, mentre la Liga ha imposto un controllo molto serio e rigoroso».