Pedri: «La mia speranza è di restare al Barcellona per molti anni»

Pedri ha parlato in conferenza stampa dopo la firma sul rinnovo con il Barcellona. Le sue parole.

RINNOVO – «È successo tutto molto velocemente e devo dire grazie ai miei genitori e a mio fratello, che mi aiutano a tenere i piedi per terra. La mia speranza è di restare qui per molti anni. Stiamo attraversando un momento difficile, ma sono convinto che ci alzeremo e faremo grandi cose. La clausola (1 miliardo) rispecchia la volontà della società di puntare su di me. Il progetto e la voglia che abbiamo sono più importanti della cifra».

PALLONE D’ORO MESSI – «Lo merita per tutto l’aiuto che mi ha dato e perché è il miglior giocatore del mondo».

INFORTUNIO – «Non c’entra niente con la scorsa stagione; è vero che ho giocato tante partite, ma un infortunio può capitare a qualsiasi giocatore. È stata sfortuna».