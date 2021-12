Atletico Madrid, cinque positivi al COVID: c’è anche il tecnico Simeone

Anche l’Atletico Madrid deve fare i conti con il Coronavirus: sono cinque i membri della prima squadra positivi

Diego Simeone, Antoine Griezmann, Joao Felix, Hector Herrera e Koke sono risultati positivi al Coronavirus. Lo comunica l’Atletico Madrid in una nota ufficiale.

Il tecnico argentino e i suoi giocatori risultano attualmente in isolamento domiciliare, in buono stato di salute, sotto la supervisione delle autorità sanitarie. Ogni citato è asintomatico, sebbene la positività di tecnico e quattro atleti rappresenti una grave tegola in casa ‘Atleti’. Non è chiaro se la squadra di Madrid potrà o meno affrontare il Rayo Vallecano in data 2 gennaio.